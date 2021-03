Matic, o jantar prometido a Jesus e um possível regresso: "Se o Benfica entender..."

O jogador do Manchester United assume ter "muitas saudades de Lisboa" e promete "pagar um jantar" a Jesus "se um dia tiver tempo". O sérvio não esquece um técnico que o "marcou bastante"

Aos 32 anos e a cumprir a quarta temporada ao serviço do Manchester United, Matic não esquece a passagem pelo Benfica nem a importância que Jorge Jesus teve na fase da sua carreira em que alinhou pelos encarnados, de 2011 a janeiro de 2013. Aliás, o sérvio até deixa em aberto, no futuro, um eventual regresso, ele que termina contrato com os red devils em 2023.

"Ainda não pensei em acabar a carreira, vamos ver. O Benfica ficou no meu coração e vamos ver o que nos que traz o futuro. Se o Benfica entender ser possível que eu regresse, então vamos pensar nisso. Agora, estou muito feliz no Manchester United, não penso sair já mas nunca se sabe o que acontecerá. E, se um dia voltar a Portugal, a única equipa onde quero jogar é no Benfica", afirmou Matic num português perfeito em entrevista à Sport TV.

Figura marcante para o internacional sérvio foi Jorge Jesus, a quem Matic volta a deixa elogios e agradecimentos. "Jesus marcou-me bastante, foi um treinador muito importante, com quem cresci muito como jogador e como pessoa. Isso nunca vou esquecer. É um treinador de alto nível e tenho saudades dele. Se um dia tiver tempo, vou voltar para lhe pagar um jantar porque merece", prometeu o médio que tem em Lisboa e nos encarnados duas paixões: "Fui muito feliz no Benfica, um dos melhores clubes do mundo. Estava muito feliz com a equipa, com os adeptos, com as pessoas do clube e gosto sempre de passar por Lisboa. A minha família gosta muito da cidade, temos muitas saudades."

Na Luz, Matic foi colega de Rúben Amorim, atual treinador do Sporting e também o recorda pela positiva. "Vi alguns jogos quando começou no Braga e vi que tinha qualidade. É um grande treinador e gosto muito ele como pessoa. Quando cheguei a Lisboa não falava português e ele ajudou-me muito por falar inglês. Quero que tenha muito sucesso", desejou.