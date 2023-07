Martim Neto explica renovação: "Benfica foi um clube que me deu tudo"

Jogador renovou até 2028 e deve fazer a pré-época com a equipa principal

Martim Neto esteve praticamente com as malas à porta da Luz, mas recuou na decisão e decidiu renovar com as águias até 2028.

Em declarações à BTV, o médio que chegou a ser um alvo do Sporting numa altura em que estava em final de contrato, explicou o motivo da renovação.

"Foi um clube que me deu tudo desde que cheguei aos 12 anos. Sempre fizeram tudo para que me sentisse bem e estou muito grato pelo que fizeram por mim. São nove anos de muita aprendizagem e espero que continue assim", disse.

O jogador de 20 anos já conquistou, ao serviço dos encarnados, uma UEFA Youth League, em 2021/22, e também a Taça Intercontinental Sub-20. No Benfica desde os iniciados, Martim Neto destaca o crescimento dos últimos 12 anos: "É um balanço muito positivo. Os treinadores e a estrutura sempre me apoiaram e cresci muito como pessoa".

Depois de já ter feito, na época passada, a pré-época às ordens de Schmidt, Martim Neto vai voltar a ter a mesma oportunidade esta temporada, nos trabalhos que arrancam amanhã: "Vou tentar aprender ao máximo com toda a equipa. É uma pré-época como as outras, mas vou tentar desfrutar ao máximo e aprender muito, porque é um espaço de excelência".

Na época passada, em que foi submetido a uma cirurgia ao joelho direito após lesão, o médio português fez 16 jogos pela equipa B.