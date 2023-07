Martim Neto e Paulo Bernardo voltam à equipa principal do Benfica

Paulo Bernardo com pouco espaço no Benfica

Os dois médios ainda não tiveram qualquer minuto de jogo nesta pré-temporada

Martim Neto e Paulo Bernardo vão voltar na segunda-feira a treinar com a equipa principal do Benfica.

Os dois médios, que ainda não tiveram qualquer minuto de jogo nesta pré-temporada e devem ser cedidos, ficaram de fora da convocatória do Torneio do Algarve e estiveram a treinar com a equipa B nos últimos dias.

Mas com o regresso do plantel principal ao Seixal na segunda-feira, após a folga no fim de semana, os dois vão voltar a juntar-se ao grupo.