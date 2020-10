Manuel Vilarinho também aceita convite de Noronha Lopes

Ex-presidente disse sim ao candidato para uma possível Comissão de Ética e Boas Práticas, depois de hoje já se ter comprometido com Vieira no cargo de Presidente do Conselho Estratégico.

O antigo presidente do Benfica Manuel Vilarinho aceitou o convite de João Noronha Lopes para presidir à Comissão de Ética e Boas Práticas, que será criada em caso de vitória nas eleições do Benfica de 30 de outubro.

No programa eleitoral de Noronha, estará um painel de três benfiquistas que fará uma avaliação sobre a governação do clube sendo a "depositária da declaração de rendimentos do presidente", como escrito pelo candidato à liderança encarnada, feliz por Vilarinho ter aceitado: "Será uma honra poder criar as condições para um regresso de Manuel Vilarinho ao clube que tanto lhe deve."

O sim de Vilarinho já gera críticas nas redes sociais, pois o homem que antecedeu a Luís Filipe Vieira nos destinos encarnados também aceitou um convite do atual presidente. Em caso de reeleição, Vilarinho irá presidir o Conselho Estratégico do Benfica, um cargo de aconselhamento relativamente semelhante ao que Noronha Lopes lhe propôs.