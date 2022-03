Manuel Oliveira e Artur Soares Dias visados pelo Benfica: "É um tique de sobranceria..."

Domingos Almeida Lima, vice-presidente das águias, refere que o primeiro "é muito ligado ao FC Porto", enquanto o segundo tem um "tique de sobranceria"

Domingos Almeida Lima, vice-presidente, do Benfica, criticou esta quinta-feira o trabalho da arbitragem em 2021/22, especificando vários jogos em que as águias dizem ter razões de queixa e dirigindo críticas especiais aos árbitros Manuel Oliveira e Artur Soares Dias.

"O Benfica este ano tem três ou quatro situações gravíssimas. O jogo no Estoril tirou-nos dois pontos. Neste último, com o Vizela, houve falta claríssima de qualidade do VAR. E o auxiliar também tem obrigação [de ver]", referiu, à BTV, atacando Manuel Oliveira, juiz dessa partida. "Não é alguém que perfilhe grande simpatia pelo Benfica, é muito ligado ao FC Porto. Até nisso há falta de prudência de quem nomeia", referiu, visando ainda Artur Soares Dias, árbitro no desaire com o Gil Vicente: "Aí é um tique de sobranceria. Quando as pessoas recebem muitos elogios têm tendência para olhar muito ao espelho. Olhou demais para o espelho e fez asneira."

"Há os jogos com o Moreirense e com o FC Porto. Há uma falta nítida do jogador do FC Porto, exatamente perto de um assistente e que também não marca. São erros a mais, reconhecidos pelos especialistas", afirmou, ressalvando que "os organismos da cúpula da arbitragem têm também muita culpa".

"A maior preocupação deles é levantar processos aos clubes por declarações de A, B ou C, quando muitas vezes essas declarações são uma chamada de atenção para que as coisas sejam corrigidas. Não vem ajudar nada na pacificação das competições desportivas", atirou.