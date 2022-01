Mantorras: "Quem joga no Benfica tem de ser grande. Alguns que estão ali não o são"

Declarações do antigo avançado após a final da Taça da Liga.

O Benfica foi derrotado por 2-1 na final da Taça da Liga e mantém um jejum de troféus que dura há dois anos e meio. Pedro Mantorras, antigo avançado das águias, marcou presença no Estádio Municipal de Leiria e no final não escondeu o desencanto com o atual momento do clube.

"Num clube como o Benfica nunca se pode pensar que já acabou a época. Um clube tão grande, que tens de honrar essa camisola. E quem veste essa camisola tem de ser grande. Não pode ser medíocre, tem de ser grande. Essa camisola é muito grande. Podes até perder o jogo, mas tens de dar tudo", afirmou o antigo internacional angolano à RTP. "Alguns que estão ali não. Esta é a minha opinião", atirou Mantorras quando questionado se os atuais jogadores do Benfica são "grandes".

Os leões, recorde-se, asseguraram a quarta conquista na prova, a segunda consecutiva e a terceira seguida de Rúben Amorim - venceu a primeira pelo Braga -, em Leiria, na segunda final entre os dois rivais de Lisboa.

Everton deu vantagem ao emblema das águias, aos 23 minutos, contra a corrente de jogo, mas os leões chegaram ao empate, no início da segunda parte, aos 49, por Gonçalo Inácio, e chegaram ao triunfo, aos 78, com um tento do internacional espanhol Pablo Sarabia, aos 78.