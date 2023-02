Manchester United quer Gonçalo Ramos e... Vlachodimos

O dianteiro Martial e o guardião De Gea estarão de saída de Old Trafford e águias estão na lista.

O interesse do Manchester United na contratação de jogadores do Benfica é informação recorrente nos meios de comunicação ingleses e na segunda-feira voltou à tona com dois nomes em grande destaque. Vlachodimos e Gonçalo Ramos estarão entre várias soluções que os responsáveis dos red devils estudam para reforço da equipa de Ten Hag na próxima temporada.

Começando pela baliza, o espanhol David de Gea ainda não chegou a acordo com vista à renovação de contrato e é cada vez mais provável que saia de Manchester no final da época, o que deixa a porta aberta à contratação de um reforço para a defesa das redes. Segundo o Manchester Evening News, jornal que acompanha mais de perto o dia a dia do United, o guardião grego das águias está muito bem cotado e até pode ser uma das soluções menos dispendiosas nos planos do clube britânico, até porque o titular do Benfica ainda não renovou - o acordo está alinhavado mas ainda não passou ao papel - e tem contrato apenas até 2024.

Olhando para a zona mais adiantada do campo, o nome de Gonçalo Ramos volta a ser apontado, pela mesma fonte, para reforço do ataque do Manchester United, que vê o internacional português como uma das opções para compensar a programada venda de Martial. As sucessivas lesões do francês e o escasso rendimento justificam a decisão de saída e, além do camisola 88 da Luz, aponta baterias a Kane (Tottenham) e Osimhen (Nápoles), dois alvos que podem custar verbas a rondar os três dígitos, acima dos 100 milhões de euros. Ramos, visto como solução mais em conta, pode ganhar andamento nesta corrida.