Manchester United esteve no Portimonense-Benfica com dois alvos na mira

Emblema britânico está atento ao plantel encarnado e dois nomes têm sido referenciados pela Imprensa britânica como fazendo parte dos alvos potenciais do clube

O triunfo confortável do Benfica, por 5-1, sobre o Portimonense mereceu análise especial por parte do Manchester United. O emblema britânico está atento ao plantel encarnado e António Silva e Gonçalo Ramos são dois futebolistas que têm sido referenciados pela Imprensa britânica como fazendo parte dos alvos potenciais do clube orientado por Erik ten Hag. O clube de Bruno Fernandes e Diogo Dalot pediu acreditação para o encontro de ontem entre águias e alvinegros e marcou presença nas bancadas, aproveitando assim para tirar notas de uma dupla que se afirmou esta época às ordens de Roger Schmidt.

À beira da troca de donos, uma vez que a família Glazer colocou o conjunto de Manchester à venda, os red devils preparam-se, com novo dono, ainda por definir, para investir em força no reforço do plantel em 2023/24. O eixo defensivo e o posto de ponta-de-lança são duas carências identificadas pelo treinador neerlandês e ainda esta semana o diário "Daily Mirror" apontava a disponibilidade do Manchester United em apresentar uma proposta que pode ir até aos 115 milhões de euros, com objetivos incluídos, pelo avançado.