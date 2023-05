Manchester United admite bater recorde para garantir Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos, avançado do Benfica

Imprensa inglesa revela o plano dos red devils para negociar o avançado e a oferta pode chegar até aos 115 milhões de euros.

O Manchester United estará disposto a colocar em cima da mesa uma oferta recorde para garantir a contratação de Gonçalo Ramos. A informação é veiculada esta terça-feira pelo jornal inglês "Daily Mirror", que avança a pretensão dos red devils em juntar na próxima temporada o avançado do Benfica e Harry Kane, do Tottenham.

Para convencer os encarnados a negociarem o internacional português, o Manchester United pode começar pelos 80 milhões de euros, mas admite até chegar aos 115 M€, com valores por objetivos incluídos. Nesse cenário Gonçalo Ramos poderia valer um recorde no clube, já que Paul Pogba é o jogador mais caro do emblema de Manchester, tendo custado 105 milhões.

Fator fundamental é a negociação para a venda do clube, sendo que os interessados na sua aquisição prometem disponibilidade para investir largos milhões no plantel.