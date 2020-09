Manchester City explica como ficou impressionado com Rúben Dias

Central ex-Benfica assinou por seis temporadas.

Rúben Dias foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Manchester City, com um contrato de seis temporadas. Txiki Begiristain, diretor desportivo dos citizens, explicou a aposta do clube.

"O Rúben é um jogador que temos seguido há algum tempo e estamos impressionados com a forma como tem progredido como jogador no Benfica. Ele tornou-se num verdadeiro líder e, como defesa, tem todas as características que procuramos num defesa central. Ele é ótimo no jogo aéreo, é bom em duelos individuais e, tecnicamente, é um jogador bem dotado, por isso estamos convencidos de que vai crescer como jogador connosco", afirmou.

"Ainda é um jogador jovem, mas já tem uma experiência inestimável num grande clube como o Benfica e estamos muito satisfeitos com a sua contratação. Ele é mais um jogador talentoso a adicionar ao nosso elenco e pode melhorar ainda mais jogando sob o comando de Pep Guardiola", rematou.