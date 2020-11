Mais um problema para Jorge Jesus: Taarabt infetado com covid-19

Jogador do Benfica terá sido infetado na seleção de Marrocos. É o terceiro caso positivo nas águias no espaço de uma semana e falha o Rangers.

Taarabt está infetado com covid-19, de acordo com informações recolhidas por O JOGO. O médio esteve na seleção de Marrocos, pela qual realizou duas partidas, e terá, ao que tudo indica, contraído aí o vírus. O jogador de 31 anos é o terceiro caso em poucos no plantel do Benfica, depois de Darwin ter sido contagiado na seleção uruguaia e do positivo de Weigl. Recorde-se que Svilar e David Tavares também já tinham testado positivo à covid-19, mas já estão recuperados há muito.

Taarabt já está em isolamento e é mais uma baixa para o jogo de quinta-feira com o Rangers para a Liga Europa. Para essa partida, além de Darwin e Weigl, Jorge Jesus também já não podia contar com os lesionados André Almeida, Nuno Tavares, Todibo, Pedrinho e o castigado Otamendi. Como Samaris, o qual resolveu na Taça de Portugal ante o Paredes, não está inscrito na prova europeia, o meio-campo está altamente desfalcado, sobrando da equipa principal Pizzi, Gabriel e Chiquinho para a posição no centro do terreno.