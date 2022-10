Mais um azar: Morato regressou à competição e voltou a lesionar-se

Defesa-central saiu com queixas no tornozelo direito, o mesmo em que tinha sofrido a lesão em agosto.

De volta à competição, assim como Lucas Veríssimo, diante da B SAD, ainda que após uma paragem mais curta, Morato saiu aos 31 na partida no Estádio do Jamor.

O central apresentou queixas no tornozelo direito, precisamente no qual se tinha lesionado no final de agosto, abrindo caminho à entrada de António Silva na equipa. O defesa sentou-se no relvado ao minuto 29, já depois de ter ficado a olhar para a perna direita ao minuto 27. Perante as queixas do camisola 91, os responsáveis encarnados decidiram não forçar e trocaram o futebolista por Filipe Cruz, aos 31'.

Tudo perante o olhar de Roger Schmidt, que fez questão de marcar presença no Jamor para assistir ao desempenho de Morato e Lucas Veríssimo, central que saiu ao intervalo, em medida de gestão após o regresso. Isto além Samuel Soares, Paulo Bernardo, Diego Moreira e Henrique Araújo, também eles habituais opções de Schmidt na equipa principal. O treinador alemão vê a partida ao lado de Rui Pedro Braz, diretor-desportivo das águias.