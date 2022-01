Mais três jogadores infetados com covid-19 no Benfica

Juntam-se a Mile Svilar no lote de infetados.

Depois do teste positivo do guarda-redes Mile Svilar à covid-19, o Benfica tem agora mais três infetados no plantel principal. Trata-se de Yaremchuk, Pizzi e Radonjic.

De recordar que o guarda-redes testou positivo na terça-feira, sendo que já havia estado infetado em setembro de 2020. Grimaldo, por seu lado, voltou a treinar na terça-feira, depois de cumprir o seu isolamento.

O Benfica recebe o Paços de Ferreira no domingo, em jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin agendado para as 18h00.