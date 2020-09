Mais reações à eliminação do Benfica: "Grande exibição do Cavani"

O Benfica perdeu, por 2-1, com o PAOK na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Bruno Costa Carvalho, um dos quatro candidatos às eleições do Benfica, agendadas para outubro, reagiu nas redes sociais ao afastamento do Benfica da Liga dos Campeões, depois de perder, por 2-1, com o PAOK na terceira pré-eliminatória.

"Fazer do Benfica um Super Clube Europeu. É o que me proponho fazer. É o que o projeto do movimento TODOS P'LO BENFICA se propõe fazer. Já nos enviaram para a competição dos clubes da segunda Liga da Europa. Esse será o destino do Benfica se não acordarmos a tempo. Já chega de brincadeiras. Já chega de comissões. Já chega de negociatas. PS: Grande exibição do Cavani", pode ler-se numa primeira publicação na rede social Facebook.

Mais tarde, o candidato voltou ao assunto: "O grande problema de muitos benfiquistas é que não percebem o que está em causa. Quando estivermos numa segunda divisão europeia por causa da total irrelevância que temos na Liga dos Campeões será demasiado tarde. É que isso vai acontecer muito brevemente. É muito triste. Eu luto o que posso. Podem atacar-me à vontade e defender os vossos falsos deuses", publicou.