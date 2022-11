Mais elogios para Roger Schmidt: "Invicto na Europa e na Liga..."

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Sven-Goran Eriksson muito contente com o trabalho desenvolvido até ao momento por Roger Schmidt no Benfica.

O trabalho de Roger Schmidt no Benfica - apurado em primeiro lugar do grupo na Liga dos Campeões e na liderança da Liga Bwin com seis pontos de vantagem para o segundo classificado, Braga, e ainda sem derrotas - tem sido bastante aplaudido.

Quem também se juntou à onda de elogios foi Sven-Goran Eriksson, treinador do sueco que levou o Benfica a uma final da Champions.

"Não o conheço [Roger Schmidt] pessoalmente, mas já tinha ouvido falar dele. O que ele está a fazer no Benfica é um trabalho fantástico. Invicto na Europa e na Liga, é incrível. Dou-lhe os parabéns e fico muito feliz por ele e pelos adeptos do Benfica", começou por dizer em declarações ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

"[trabalho de Roger Schmidt] É impressionante, claro. Quando se conseguem estes resultados é incrível, só posso dar os parabéns. Está a fazer um grande trabalho e o Benfica tem uma grande equipa esta época. Ele tem de estar feliz, porque tudo é possível. Chegar ao Benfica é um sonho para qualquer treinador estrangeiro, porque é um grande clube, os adeptos são fantásticos, o estádio é muito bom. E quando o Benfica tem uma grande equipa, como tem este ano, é como um sonho para todos", concluiu.