Seferovic teve abordagem de Espanha, mas fica no Benfica até junho

SAD não liberta o jogador por menos de 15 milhões de euros e o clube espanhol não tinha capacidade para se aproximar deste valor. O suíço sente que conta no plantel e prefere jogar a Liga dos Campeões

Entre as várias movimentações de mercado em torno do plantel do Benfica, há um dado que está cimentado na cabeça dos seus responsáveis e de um jogador em particular. Apesar de cobiçado, segundo O JOGO apurou, Seferovic não vai deixar o plantel na janela de mercado que fecha no final do corrente mês, a não ser que algo fora das previsões entretanto aconteça.