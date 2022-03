Luz é casa assombrada para o Benfica num registo só superado pela época 2007/08

Com o empate ante o Vizela, são já cinco os jogos em casa em que as águias se deixam abater, tendo perdido 13 nesta condição.

Muito do que os crónicos candidatos ao título amealham em pontos refere-se ao poderio habitualmente apresentado em sua casa, onde o desperdício costuma ser residual.

Porém, não é isso que se passa com o Benfica, que está num ciclo cada vez mais negativo quando joga na Luz, onde já deixou voar 13 pontos depois do empate (1-1) com o Vizela.