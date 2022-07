Luz ao fundo do túnel: Enzo Fernández falha convocatória do River Plate

O presidente do gigante argentino admitiu esta sexta-feira que o médio deverá reforçar o Benfica "nos próximos dias"

Depois de o presidente do River Plate ter admitido esta sexta-feira que Enzo Fernández deverá reforçar o Benfica "nos próximos dias", como consequência da eliminação do clube nos oitavos de final da Taça Libertadores, o médio é uma ausência de peso na mais recente convocatória do gigante argentino.

Com encontro marcado com o Godoy Cruz na noite de domingo (00h30 de segunda-feira), a contar para a sétima jornada da Liga argentina, a ausência do médio de 21 anos nos convocados de Marcelo Gallardo é mais um sinal que aponta para a vinda do jogador para a Luz ainda antes do início da próxima semana.