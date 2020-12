"Lucas Veríssimo? Vamos tomar um bom vinho ou uma caipirinha e se for bom para todos..."

Após as afirmações polémicas no Brasil, a O JOGO o novo presidente do Santos reforçou que a proposta encarnada "é má", pois os prazos de pagamento "são muito extensos", mas promete "conversar" com Vieira.

O Benfica estava a contar com a contratação de Lucas Veríssimo para janeiro, mas a intenção esbarrou contra um muro que se ergueu na Direção do Santos, com o novo presidente a manter a intransigência já registada até aqui pelo Conselho Fiscal do emblema paulista.

Aliás, Andrés Rueda, poucos dias depois de ter sido eleito novo líder santista, já disparou contra os encarnados declarações que colocam em causa a vinda do central de 25 anos.