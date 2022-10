Luta contra o tempo: Neres ainda em dúvida para clássico com FC Porto

Extremo do Benfica está a recuperar bem, mas só nas últimas horas antes do desafio contra o FC Porto se saberá se fará parte das opções

David Neres está ainda em dúvida para o clássico de sexta-feira frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão. O extremo contratado ao Shakhtar esta temporada continua a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda e ainda não é certo que esteja em condições de atuar diante dos azuis e brancos, embora reine otimismo no departamento clínico das águias em relação ao regresso do atleta à competição, uma vez que apresenta melhoras.

Lesão muscular na coxa esquerda, sofrida durante um treino, afastou o internacional brasileiro dos encontros frente ao PSG, na Champions, e Caldas, na Taça de Portugal.

Tendo jogado pela última vez no 1-1 na Luz com o Paris Saint-Germain na Champions (ficou depois no banco com o Rio Ave), Neres lesionou-se num treino e falhou os jogos contra o PSG, em Paris, e Caldas (Taça de Portugal). O jogador brasileiro tem sido um dos principais destaques da equipa esta temporada e Roger Schmidt anseia pelo seu regresso. O extremo apresenta melhoras, mas o departamento clínico mantém os habituais cuidados e só irá entregar o jogador à equipa técnica quando este estiver a cem por cento.

David Neres tem contrato com o Benfica até 2027 e está blindado com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, uma das mais altas do plantel

Titular indiscutível na equipa de Roger Schmidt, leva 13 jogos (984'), cinco golos e cinco assistências.

Curiosamente, o internacional brasileiro tem sido substituído em quase todas as partidas. Talvez por ter estado sem competir durante cerca de sete meses, os responsáveis encarnados têm tido um cuidado extremo com a sua condição física. Nestes foi substituído em 12 das 13 partidas que disputou.

O único jogo em que cumpriu os 90 minutos foi contra o Marítimo, na sétima jornada do campeonato. David Neres, já se sabe, está ansioso por fazer parte das opções do treinador num teste de grande importância para as águias.