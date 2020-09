Luisão sofreu queda e foi hospitalizado: "Nem conseguia pegar no telefone..."

Luisão esclareceu nas redes sociais a ausência na última semana

Luisão, diretor-técnico do Benfica, sofreu um acidente doméstico, tendo este domingo explicado que uma queda em casa é a razão para não ter estado presente nas deslocações do Benfica à Grécia e a Famalicão.

"Tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Logo estarei de volta Benfica e o sofrimento por estar afastado (internado) devido a uma queda em casa, por ter batido com a cabeça causando algumas lesões. Irá transformar-se ainda em mais motivação no preço que estou disposto a pagar para elevar o nome do Benfica. Isso foi há uma semana e infelizmente eu nem conseguia pegar no telefone... Agradeço as mensagens de todos, do fundo do meu coração", publicou na conta pessoal na rede siocial Instagram.