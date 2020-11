Luisão sobre a derrota no Bessa: "Já ficou para trás, o foco é na Liga Europa"

Luisão, membro da estrutura técnica liderada por Jorge Jesus, falou à BTV, SIC e SportTV sobre o jogo da Liga Europa frente ao Rangers.

Jogos do Benfica contra Gerrard. Traz boas memórias?

"Traz-nos boas lembranças, principalmente no nosso estádio, onde conseguimos uma grande vitória [frente ao Liverpool em 2006]. Traz grandes lembranças pelo profissional que foi e pelo excelente trabalho que agora está a fazer no Rangers."

O que sente que pode significar este embate?

"É o primeiro jogo oficial dos dois clubes. Clubes com títulos, história, com um excelente início de temporada do Rangers... O Benfica também na Liga Europa com duas vitórias. São os dois primeiros do grupo e tem tudo para que a atmosfera do futebol seja refletida em campo."

Como está o balneário?

"É importante saber separar as competições, o resultado negativo que tivemos foi noutra competição. Temos de pensar que temos criado uma cultura de equipa que não se conforma, mesmo com um resultado positivo, com um resultado menos bom... Os atletas sabem da responsabilidade que têm. Já ficou para trás, o foco é numa competição importante em que temos vindo a desempenhar um bom papel."

Costuma-se dizer que é melhor vir logo um jogo após um resultado negativo...

"Concordo. Seja pela positiva ou negativa. Hoje temos oportunidade de voltar ao nosso estádio, construído pelo Sr. Mário Dias. Temos oportunidade de homenagear quem construiu este estádio e que já não está entre nós."

O Rangers mete respeito?

"É, começa pelo seu treinador. Teve uma excelente carreira como jogador e agora inicia uma excelente carreira como treinador. Temos um míster que trabalha exaustivamente o jogo, foi muito bem estudado e espero que isso se reflita nos 90 minutos."

Dificuldades defensivas: "A defesa tem sempre de melhorar, a equipa tem sempre de melhorar. Estamos num novo processo, o míster chegou este ano e vai corrigir a cada jogo. Importante é o atleta do Benfica não permanecer numa zona de conforto, independentemente do resultado."