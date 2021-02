"Gostava muito que os jogadores encarnassem aquele espírito do Isaías, com o golaço em 1991"

Em declarações à Benfica TV, Luisão, diretor técnico dos encarnados, falou do jogo desta quinta-feira com o Arsenal, que se disputa no Estádio Georgios Karaiskakis, casa do Olympiacos. Está em causa a passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

Em 2013, pisou este relvado num jogo contra o Olympiacos: "Lembro-me, o resultado não foi bom, mas o jogo foi espetacular. O Roberto [n.d.r guarda-redes nessa altura ao serviço dos gregos] teve uma noite muito feliz. Confesso que hoje, quando olhei para o relvado, deu adrenalina. É uma decisão, num estádio muito bom."

Samaris deu alguma indicação sobre como jogar neste estádio? "É lógico que enquanto jogadores partilhamos momentos. O importante é focar a postura, trazer o Samaris, mesmo não estando inscrito para partilhar o ambiente de grupo. É o país dele, tem experiências para partilhar com os jogadores, é importante na equipa, é experiente e é bom ouvir o feeling dele."

Como estão os jogadores animicamente? "Com os oitavos de final em mente. A equipa está focada, entendeu a ideia para o jogo e agora é torcer para que corra bem em campo."

Pode ser uma repetição do jogo de 1991 [n.d.r Benfica venceu o Arsenal por 3-1, depois de um 1-1 na primeira mão]? "É um resultado difícil, mas gostava muito que os jogadores encarnassem aquele espírito do Isaías, com o golaço de fora da área."