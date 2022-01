Luisão pede "apoio" à família benfiquista: "Escrever uma nova história"

Luisão com Rui Costa

Diretor técnico do clube da Luz, o antigo central fala numa "nova página" para ser escrita

Com a mudança de ano, Luisão, diretor técnico do Benfica, fez questão de deixar uma mensagem de ânimo par 2022. Desejando um "feliz ano para todos", o antigo central fala de uma "nova página" para ser escrita. "Que os jogadores e nós funcionários pensemos em escrever uma nova história", atirou, frisando: "Independentemente do clube, resultado ou partido político, desejo muita saúde para todos nestes temos que vivemos. Desfrutem perto das vossas famílias, são elas quem vos vai acolher nas horas de dificuldade."

Luisão dirigiu-se depois mais concretamente à "família benfiquista". "Que faça como tem feito até agora, que acompanhe os nossos ídolos até ao final, que os apoie e lute com eles. É isso que nos orgulha mais à frente", declarou, via Instagram, Luisão.