Luisão já teve alta hospitalar: "A alegria de continuar a recuperar em casa"

Antigo capitão do Benfica sofreu queda e esteve internado

Luisão recorreu esta terça-feira às redes sociais para revelar que recebeu alta hospitalar e vai continuar a recuperação da queda sofreu em casa, há alguns dias, da qual resultaram "algumas lesões".

"Quase às portas de completar dois anos de um dos dias mais marcantes da minha vida (fim do ciclo como jogador de futebol), a data de hoje [terça-feira] fica marcada pela alegria de continuar a recuperação em casa, tendo alta do hospital gostaria de agradecer e dar os meus parabéns a todos os profissionais de Saúde que fazem toda a diferença nas nossas vidas. O meu muito obrigado!", escreveu o antigo capitão do Benfica no Instagram.