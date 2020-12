Luisão explica reação depois do Benfica perder a Supertaça para o FC Porto

As imagens rapidamente viralizaram e o antigo defesa-central brasileiro, veio agora explicar o que sucedeu.

Foi através de uma publicação na rede social Instagram que Luisão deu a sua versão do que sucedeu no final do FC Porto-Benfica da Supertaça, que terminou com a vitória portista por 2-0.Após o apito final de Hugo Miguel na quarta-feira, Luisão, que substituiu Tiago Pinto - infetado cocovid-19 - o agora dirigente encarnada surgiu na transmissão televisiva a dar o que pareceu ser uma reprimenda, em pleno relvado, ao plantel. As imagens rapidamente viralizaram e o antigo defesa-central brasileiro, veio agora explicar o que sucedeu.

"Um misto de sentimentos ontem desde "Frustração pela não conquista da Supertaça... não falar com a esposa @brendamattar no dia de aniversário de 14 anos de casados (pela responsabilidade de um jogo) 23/12...da mensagem emotiva aos Jogadores falando sobre o sentimento da dor de uma derrota e o quão é importante saber que esse sentimento dói e muito... e não conseguir passar o Natal com família que está no Brasil, colocando em primeiro lugar o compromisso de um objetivo" @slbenfica ⚽️

Que todos desfrutem com responsabilidade de Um Natal Abençoado e muita Saúde a toda Família ", pode ler-se.