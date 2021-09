Luisão e Lucas Veríssimo discutiram e Jorge Jesus revelou a conversa

Jorge Jesus abordou a discussão entre Luisão e Lucas Veríssimo

Foi já depois do apito final para o Vitória de Guimarães-Benfica (1-3) que Luisão e Lucas Veríssimo acabaram por discutir ainda no relvado do Estádio D. Afonso Henriques. Um momento que Jorge Jesus desvalorizou, mais tarde, na conferência de imprensa que se seguiu à partida deste sábado

"Meu Deus, não faço ideia do que vocês [jornalistas] entendem que é futebol, o diálogo entre treinadores e jogadores, entre pessoas com responsabilidade de corrigir taticamente, de corrigir os jogadores quando terminam os jogos e não estão satisfeitos. Há normas, regras e essas situações são normais no futebol. Não há nada de anormal. O Luisão disse 'Lucas ainda não podes sair, tens de ficar ali com os teus colegas'. Isto é normal, perfeitamente normal."