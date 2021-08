Luisão comenta sorteio e recorda Eindhoven: "Conquistámos algo mais que a entrada na Champions"

Luisão, diretor técnico do Benfica, comentou o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Recorde-se que os encarnados estão no Grupo E, juntamente com Bayern, Barcelona e Dínamo de Kiev

Sobre o resultado do sorteio: "É um grupo forte. Lutámos há dois dias numa noite espetacular para estar entre os grandes os melhores e agora o sorteio foi o que foi o que foi"

Os adversários: "O Bayern dispensa comentários, mudou de comando técnico, mas tem muita qualidade. Com o Barcelona reencontramos um conhecido, o Koeman; e o Dínamo de Kiev que teve um início de temporada muito forte. Mas, o importante é que estamos preparados, lutámos muito para estar aqui e vamos lutar muito para prosseguir"

Espírito de Eindhoven: "Aquele espírito é determinante para defrontar qualquer equipa. Ali conquistámos algo mais que a entrada na Champions, construímos um grande espírito, com o trabalho de cada um e com os adeptos. Agora esse espírito tem de continuar"

Sem falar com Jesus: "Estou em Istambul ainda não deu tempo para falar com ele. Mas conheço-o, sei como é Rui Costa, como é cada um e sei o que estão a pensar. Vamos estar preparados para o desafio."

DECLARAÇÕES À BTV