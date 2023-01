Contrato do ponta de lança do Benfica termina em junho de 2023

Com o contrato a expirar no final da época, Luís Semedo, jogador do Benfica, está a colecionar clubes interessados nos seus serviços.

O portal italiano Tuttomercatoweb noticiou que a Udinese, da Serie A, já abordou os agentes do ponta de lança de 19 anos que atua no Benfica B.

A mesma fonte aponta ainda o interesse do Génova no jovem que se tem recusado a renovar pelo Benfica.