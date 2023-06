Luís Semedo e Martim Ferreira dizem adeus ao Benfica

Dupla da formação despede-se do Benfica. O avançado, que recusou a oferta de renovação, pede "aos adeptos benfiquistas" que o "compreendam".

Com o final da época, terminam também vários ciclos e este domingo houve duas despedidas na formação do Benfica, casos de Luís Semedo, avançado, e Martim Ferreira, lateral-direito, dupla que participou na conquista da Youth League em 2021/22.

O primeiro, visto como um talento promissor da sua geração, recusou a oferta de renovação e tem despertado interesse em Inglaterra e Itália. Por isso, na hora do adeus, solicitou compreensão aos fãs encarnados.

"Chegou ao fim a minha ligação com este enorme clube. Foram treze anos de águia ao peito. Foram 13 anos únicos. Peço a todos e principalmente aos adeptos benfiquistas que me compreendam. Cheguei um menino, ao clube que eu amo, que me incutiu valores essenciais para o homem e jogador que sou hoje. Serei eternamente grato, até um dia! Muito obrigado, Benfica", escreveu o avançado nas redes sociais.

Já o defesa, que este ano atuou apenas pelos sub-23, aproveitou também para agradecer pelo apoio e pela aprendizagem que teve no Benfica. "Ao fim de 6 anos chegou a altura de dizer adeus. Foi um orgulho e prazer enorme representar este clube. Quero agradecer a todos sem exceção que fizeram parte desta minha passagem pelo Sport Lisboa e Benfica, clube que fez de mim o jogador e a pessoa que sou hoje, onde fiz amizades que sei que vou levar para a vida. Obrigado", escreveu.

