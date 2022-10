O Benfica está a jogar na casa do PSG, numa partida relativa à quarta jornada do Grupo H da Youth League. O conjunto francês abriu o marcador logo aos três minutos, mas Luís Semedo restituiu o empate, aos 14'.

Housni marca no primeiro ataque do PSG:

O jogo do Benfica começa da mesma maneira que acabou o último, com golo do Housni



@UEFAYouthLeague | @PSG_inside 1 x 0 @SLBenfica#YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/NeBRbUNNe0 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 11, 2022

Luís Semedo restitui o empate, com assistência de Diego Moreira:

LUÍS SEMEDO Que cabeçada do miúdo



@UEFAYouthLeague | @PSG_inside 1 x 1 @SLBenfica#YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/nkiuRnFPnB - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 11, 2022