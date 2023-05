Luís Mendes: "Não vai haver muitas mudanças no plantel do Benfica"

Administrador realça o futebol espetacular trazido por Roger Schmidt

Luís Mendes, um dos vice-presidentes e administrador da SAD do Benfica, avança desde já que, em relação à próxima época, o plantel principal das águias não deverá apresentar alterações profundas.

"Mudanças? Não haverá muitas. Podem é haver alguns ajustes, mas não grandes mudanças", declarou Luís Mendes, numa entrevista incluída na 2.ª Conferência Bola Branca, a decorrer no Auditório da Rádio Renascença, em Lisboa.

Mendes foi também confrontado com a possível renovação do treinador Roger Schmidt, declarando: "Vamos tentar renovar e mantê-lo o maior espaço de tempo possível. Ele tem estado muito feliz em Portugal e no Benfica. É campeão e tem trazido um futebol espetacular. Tem uma grande simbiose com o clube."