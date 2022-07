Oficial: Luís Lopes troca Benfica por Aberdeen

Fotografia: Página oficial do Aberdeen

Avançado assinou por três temporadas pelos "Dons", da Escócia

O jovem avançado cabo-verdiano do Benfica Luís Lopes, também conhecido por Duk, vai representar o clube escocês Aberdeen nas próximas três temporadas, anunciaram esta sexta-feira ambos os clubes, sem revelar as verbas do negócio.

"É outra boa aquisição para nós para a frente de ataque e cria mais competitividade pelos lugares, que é algo que eu queria na equipa este ano. É rápido, forte e poderoso e enquadra-se na nossa política de contratações. É um jovem com ainda muito para aprender", disse o treinador do quarto classificado da última Liga escocesa, Jim Goodwin.

O internacional por Cabo Verde, Duk, de 22 anos, representou o Benfica desde 2016, nos diversos escalões de formação, atuando em 20 jogos da equipa B em 2021/22, com oito golos marcados.