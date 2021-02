Luís Lopes renova pelo Benfica: "Temos de estar preparados para dar o salto"

Luís Lopes com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica

Avançado de 21 anos joga pela equipa B e pelos sub-23

O Benfica anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Luís Lopes, avançado de 21 anos que joga na equipa B e nos sub-23. "Estou muito feliz por ter renovado o meu vínculo com o Benfica. Estou aqui para retribuir a confiança que o clube tem depositado em mim, para trabalhar e ajudar o Benfica ao máximo", afirmou à BTV depois de assinar o contrato com Luís Filipe Vieira, presidente do clube encarnado.

"As apostas justificam-se com trabalho. Estou aqui para trabalhar e para mostrar o meu valor", prometeu o jogador que na época passada foi o melhor marcador da Liga Revelação, com 17 golos, e que esta temporada estreou-se a marcar na II Liga a 19 de setembro, diante do Casa Pia, ao serviço da equipa B do Benfica.

Com dois golos e cinco jogos na equipa de sub-23 e um golo e dez jogos nos bês, Luís Lopes, que chegou ao Seixal em 2016/17 proveniente do Belenenses, agradeceu o contributo dos companheiros de equipa. "O meu rendimento vem sempre a crescer, mas por detrás do meu sucesso está uma grande equipa. Atingi bons níveis no ano passado, mas isso também se deve à equipa, que esteve bem no campeonato", referiu o atacante que tem, naturalmente, a ambição de atingir o desejado objetivo de jogar pela equipa principal.

"O clube tem-nos habituado a chamadas, desde cedo, dos jogadores para patamares acima. Temos de estar preparados para esse salto. O Benfica dá-nos condições para estarmos ao nível quando somos chamados", rematou.