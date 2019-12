Luís Filipe Vieira vê Seixal como "exemplo para o mundo"

A reação do presidente do Benfica ao prémio conquistado no Dubai.

No mesmo momento em que foi anunciado, na cerimónia de entre dos prémios Globe Soccer, no Dubai, que o Benfica foi galardoado como melhor escola de formação do mundo, em conjunto com o Ajax, já Luís Filipe Vieira reforçava o orgulho e a importância do prémio e, sobretudo, da produção de talentos no Seixal.

Em mensagem publicada no sítio oficial das águias, o presidente dos encarnados vincou que "este prémio é mérito de todos os dirigentes, técnicos, profissionais e jovens jogadores que ao longo destes anos" fizeram do centro de estágio do clube da Luz "um exemplo para o mundo", tendo toda a equipa enumerada "valorizado e prestigiado as competências que o futebol português consegue gerar".

"Quando vemos tantos jogadores formados no Benfica a afirmar-se internacionalmente, as presenças nos diferentes escalões das seleções, ou quando olhamos para a nossa equipa principal e vemos desde um jovem técnico também formado no clube ao elevado número de jogadores com origem na nossa formação, compreendemos com factos e resultados que esta aposta é muito justamente motivo de enorme orgulho para todos os benfiquistas", reforçou Luís Filipe Vieira, falando de um projeto "estruturante e absolutamente decisivo para o crescimento e engrandecimento" do Benfica.