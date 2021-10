Luís Filipe Vieira vai votar "pela porta da frente"

Ex-presidente vai à Luz na tarde deste sábado e não teme reação dos sócios.

Os sócios do Benfica escolhem este sábado o presidente que irá liderar os destinos do clube nos próximos quatro anos. Rui Costa e Francisco Benitez apresentam-se a votos, mas Luís Filipe Vieira continua bem presente no dia a dia encarnado e, segundo o JOGO confirmou, vai mesmo deslocar-se à Luz para exercer o seu direito de voto, sem qualquer receio da reação dos outros associados.

O ex-presidente, que deixou em julho o trono encarnado por ser arguido no seguimento da operação Cartão Vermelho, considera que não cometeu qualquer crime e, como tal, confia que irá ser recebido com normalidade pelos sócios, ao ponto de ter recusado a proposta dos responsáveis do clube para entrar por uma porta mais resguardada do pavilhão n.º 2 da Luz. "Entro pela porta da frente", atirou Vieira.