Luís Filipe Vieira revela: "Será o meu último mandato"

Atual presidente apresentou esta quarta-feira a candidatura a um novo mandato, que será, segundo disse, o último na liderança das águias, caso seja reeleito.

Luís Filipe Vieira apresentou esta quarta-feira a candidatura à presidência do Benfica, vincando que, caso seja reeleito, irá cumprir o último mandato à frente dos destinos do clube da Luz.

"Tenho 71 anos, tenho a quarta classe, não falo inglês. Estou aqui para anunciar que me recandidato à presidência do Benfica e também para dizer que este será o meu último mandato", afirmou Luís Filipe Vieira, durante a cerimónia de apresentação da sua candidatura à presidência do Benfica, que decorreu numa unidade hoteleira de Lisboa.

As eleições do Benfica ainda não têm data marcada, mas deverão acontecer "entre 24 e 31 de outubro", de acordo com os estatutos do clube.

"Esta candidatura tem passado, história e futuro e é por isso que aqui estou. Vamos continuar a crescer e o próximo mandato é base para superar a última década, foi a segunda melhor década do futebol, a melhor das modalidades e no capítulo financeiro", apontou.

Além do atual presidente encarnado e do já anunciado candidato João Noronha Lopes, também Bruno Costa Carvalho e Rui Gomes da Silva já manifestaram a intenção de se candidatarem.