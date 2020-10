Luís Filipe Vieira revela as SMS enviadas por Tiago Dantas

Presidente do Benfica e candidato às eleições, Luís Filipe Vieira revelou duas mensagens enviadas por Tiago Dantas

Luís Filipe Vieira revelou esta terça-feira, numa ação de campanha na Casa do Benfica em Santarém, as mensagens de telemóvel que Tiago Dantas lhe enviou antes e depois de ser emprestado ao Bayern, no último dia do mercado de transferências.

Mensagem 1 >> Antes de ser emprestado ao Bayern

"Olá presidente não quero incomodar. Surgiu uma oportunidade de ser emprestado ao Bayern de Muniqie e já enviaram uma oferta. Gostava de pedir que me pudesse deixar ir. Estou há quinze anos no Benfica, sempre dei tudo pelo Benfica e coloquei-o em primeiro lugar. Nos últimos tempos não tenho sido escolha, nunca pondo em causa as opções dos treinadores. É uma oportunidade única na minha vida, pedia-lhe que me deixasse ir."



Mensagem 2 >> Depois de ser emprestado ao Bayern

"Presidente, já o fiz publicamente mas também queria agradecer pessoalmente pelo seu exemplo quando sacrifica a sua vida profissional para alcançar os seus objetivos profissionais. Mas sobretudo pela sua humanidade, estando sempre disponível para dar uma palavra de motivação, apoio ou conforto. Falo por mim, mas penso que este é o sentimento de todos nós que crescemos como pessoas e como jogadores que tivemos o privilégio de o presidente ter apostado em cada um de nós e na formação em geral. A possibilidade de abraçar este novo desafio numa altura em que não era opção para jogar é a prova desta humanidade. Não esquecerei o seu gesto e prometo que honrarei sempre os valores e as cores do Benfica onde quer que esteja. Obrigado. Tiago Dantas."