Luís Filipe Vieira reuniu com capitães do Benfica. Rui Costa e Luisão presentes

O encontro teve lugar na terça-feira antes ainda da entrevista do vice-presidente Rui Costa na BTV

Um dia depois da derrota do Benfica em Alvalade, por 1-0, que deixou as águias a nove pontos do líder Sporting - ao cabo de 16 jornadas da I Liga -, Luís Filipe Vieira esteve reunido com os capitães de equipa. Um encontro que teve lugar na terça-feira, antes entrevista de Rui Costa à BTV, que contou com a presença do vice-presidente e ainda de Luisão.

O que foi dito na reunião não terá sido muito diferente do que Rui Costa pouco depois afirmou na entrevista ao canal de televisão do clube.