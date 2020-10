Luís Filipe Vieira reeleito presidente do Benfica. Conheça os números da votação

Luís Filipe Vieira foi reeleito para um sexto mandato na presidência do Benfica. Resultado foi conhecido pouco depois das 2h15 desta quinta-feira.

Luís Filipe Vieira foi reeleito presidente do Benfica para os próximos quatro anos. O dirigente das águias venceu as eleições com 62,59% dos votos, enquanto João Noronha Lopes conseguiu 34,71% da votação. Rui Gomes da Silva ficou-se pelos 1,64% dos votos.

Um total de 38 058 associados (maior afluência de sempre) votaram no assim histórico ato eleitoral do Benfica, que legitimou o sexto mandato seguido de Vieira na presidência do clube encarnado.

Confira as percentagens:

Luís Filipe Vieira reeleito presidente do Benfica, com 471 mil 660 votos - 62,59%.

Lista B, de João Noronha Lopes, somou 261 mil 750 votos - 34,71%

Lista D, de Rui Gomes da Silva, teve 12 mil 341 votos - 1,64%

Total de votos em branco 8.003 - 1,06%

O Pavilhão n.º 2 do Estádio do Sport Lisboa e Benfica foi local com maior afluência, com 13 922 votantes. Os outros locais com maior participação situam-se na zona de Lisboa e Vale do Tejo: Casa Benfica Algueirão-Mem Martins (1791); Casa Benfica Montijo (1558), Casa Benfica Seixal (1425) e Casa Benfica Santarém (1187).