Luís Filipe Vieira para Rui Costa: "Represento o presente e tu o futuro"

Administrador da SAD surge como vice-presidente ma lista candidata aos órgãos sociais.

Luís Filipe Vieira apresentou esta sexta-feira os nomes que compõem a lista aos órgãos sociais do Benfica, cujas eleições estão marcadas para o dia 30. O atual presidente deixou uma palavra sobre Luís Santos, técnico de equipamentos que faleceu ontem.

"Era essencial na equipa de futebol. Deixou-nos ontem o Luís Santos, que esteve connosco vários anos. É um vazio difícil de preencher", disse.

"Obrigado pela disponibilidade. Com a mesma determinação de 2003, continuarei a cumprir como quando assumi o lugar nobre. Falhei por ação e não omissão, pela visão que tinha para o Sport Lisboa e Benfica. É assim que vou continuar. Os nomes garantem que não perderemos nada dos últimos 17 anos e garantem o futuro. Com espírito crítico rigor e coerência, os valores do Benfica. Não basta invocar o futuro nas eleições, não se alcança com tiradas demagógicas. Tenho a credibilidade do passado para garantir sucesso no futuro. É a diferença entre quem promete. Não via a energia em 2003 2006 ou 2009, quando estávamos num período crítico. Não vi ninguém aí, não basta aparecer numa fotografia", afirmou.

Vieira também falou de Rui Costa, administrador da SAD que agora surge como vice-presidente. "Paixão, mística e inconformismo de quem esteve no campo. Já divergimos, mas sabe de onde vimos e para onde vamos. Represento o presente e tu o futuro", disse. "Não há alteração de estatutos, vem trabalhar de forma gratuita para o Benfica", assegurou.