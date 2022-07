Luís Filipe Vieira: "Ricardo Horta? Não dou conselhos a ninguém"

Ex-presidente das águias, em declarações à CMTV, remeteu as questões sobre o clube para Rui Costa.

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, esteve no velório de Henrique Vieira, antigo treinador de basquetebol das águias, e à saída foi questionado pela CMTV sobre a atualidade do clube, remetendo as questões para o seu sucessor, Rui Costa.

"Falem com o presidente do Benfica", comentou, a respeito das declarações de Lourenço Coelho, diretor-geral do Benfica, no sorteio do calendário das competições nacionais. "Ricardo Horta? Não dou conselhos a ninguém", acrescentou, a propósito de questões de mercado de transferências.