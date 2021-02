Luís Filipe Vieira garante que Jorge Jesus fica no Benfica: "Toda a gente apoiava, até as outras listas"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, deu uma entrevista à BTV no dia em que os encarnados comemoram o 117.º aniversário.

Luís Filipe Vieira garantiu neste domingo que Jorge Jesus vai ficar no Benfica, embora os resultados negativos que a equipa tem acumulado recentemente. O presidente das águias disse ainda que o treinador era apoiado por toda a gente quando foi contratado.

"Jorge Jesus vai continuar? Ele é um treinador competente. Toda a gente apoiava o Jorge Jesus, até as outras listas., O Jorge tem 12 títulos no Benfica, o mais vitorioso de sempre. Há uma realidade, um caso atípico e passou-se no Benfica. Sei o que se sofreu, estou lá todos os dias. Se porventura, a imunidade de grupo, o Benfica nunca mais se equipa em nenhum balneário. Vai equipado do hotel, palestras no relvado, tudo no relvado", referiu o dirigente em entrevista à Benfica TV.

"É revoltante a pressão que fazem ao treinador, ao presidente e aos dirigentes. Temos de estar unidos nas vitórias e derrotas. O Jorge Jesus disse que era o responsável, não fugiu a nada. Ele não tinha era jogadores para treinar", acrescentou. Ainda sobre o técnico, Vieira disse que os adeptos têm de acreditar nas pessoas que estão no clube: "aposto que o Jorge Jesus não dormiu depois da eliminação com o Arsenal. Esse jogo ficou atravessado. Temos de acreditar nas pessoas que temos em casa."