Luís Filipe Vieira força regresso ao Benfica, mas "os sócios não o vão querer de volta"

Ex-presidente não se rende, acredita que irá escapar aos processos judiciais que tem em cima e voltar depois à cadeira do poder encarnado. Declarações que proferiu sobre Rui Costa após o triunfo na Youth League são vistas como um sinal inequívoco da sua intenção. "Sempre o defendi, mas o que disse foi infeliz", analisou José Capristano.

Deixou o Benfica por causa dos processos judiciais em que está envolvido, mas Luís Filipe Vieira não perdeu de vista um regresso à cadeira do poder benfiquista, algo que não planeia tentar a curto prazo, mas que tem em mente assim que se consiga libertar das amarras judiciais e, em paralelo, se conjugue o prolongamento do período de insucesso desportivo que as águias atravessam. Segundo O JOGO apurou, Vieira, que está no Brasil, já o anunciou a pessoas próximas.

Esta intenção de Luís Filipe Vieira, que renunciou aos cargos que desempenhava no clube a 15 de julho de 2021 na sequência da detenção por causa do processo "Cartão Vermelho", pode ser extraída do sentido das declarações que proferiu anteontem, à CMTV, minutos depois do Benfica ter conquistado a Youth League, após três finais perdidas.