Luís Filipe Vieira explica ausência nos jogos do Benfica: "Pensavam que eu andava escondido?"

Por ter estado infetado com covid-19, Luís Filipe Vieira deixou de assistir aos jogos do Benfica nos estádios. O presidente disse que dá sempre a cara e que só tem falhado os jogos por uma questão de saúde.

Luís Filipe Vieira deixou de acompanhar a equipa do Benfica para os jogos depois de ter estado infetado com covid-19 e esta mudança de hábito gerou críticas no universo benfiquista. Na entrevista deste domingo à BTV, o presidente das águias explicou que foi aconselhado pelos médicos a não fazer as viagens e referiu que nunca se esconde nos maus momentos.

"O Benfica está num estado de alma que é confuso. Há pessoas mesmo pulhas. Todos sabem que estive com covid. O médico disse-me: "Neste momento, onde houver frio ou humidade, se tens o azar de apanhar uma pneumonia, vais ter sérios problemas". Se quiserem aprofundem com o médico do Benfica ou com o do hospital. Todos os dias, das 7h até às às 19h, estou lá sempre. Todos os dias me vêem. É onde eu vou fazer parte da preparação física. A subir escadas canso-me muito. Nos pulmões estou um pouco debilitado", revelou.

"Quando vier o sol já me vão ver. Pensavam que andava escondido, era? Quem dá sempre a cara no Benfica? É raro eu aparecer nos momentos bons. Nos maus, quem aparece? Não sou eu? Hoje é um dia muito especial para mim. Se tivesse de ser três ou quatro horas, eu estava aqui. Não fujo de ninguém. Tenho a consciência tranquila", disse também.