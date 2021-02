Líder falou aos capitães, na terça, na presença de Rui Costa e Luisão, passando uma mensagem dura.

A derrota com o Sporting no dérbi de Alvalade e o mau momento da equipa - ficou a nove pontos do líder do campeonato - foram alvo de análise por parte de Luís Filipe Vieira num encontro com os capitães de equipa.

O presidente encarnado dissecou a situação das águias numa reunião na terça-feira com os líderes do plantel benfiquista, num encontro que contou também com a presença de Rui Costa, administrador da SAD e agora vice-presidente, e de Luisão, diretor-técnico e de performance das águias.

Segundo apurou O JOGO, Luís Filipe Vieira pretende que a equipa demonstre maior compromisso e determinação, tendo passado essa mensagem às principais referências do grupo benfiquista de forma a que a situação possa inverter-se. O tom e teor da conversa foi, aliás, dentro do que Rui Costa explicitou e transmitiu no mesmo dia na entrevista ao canal do clube. O encontro realizou-se antes de o dirigente falar publicamente, pois Vieira quis passar primeiro aos atletas uma mensagem de exigência que o agora vice-presidente viria a reforçar pouco depois através da BTV.

Assumindo o mau momento e garantindo que "é proibido pensar que o campeonato está acabado", Rui Costa frisou que esta fase "é para gente de grande caráter". "É neste momento que vamos ver quem tem capacidade para representar um clube como o Benfica. Vamos ver até final quem são os homens", atirou, deixando um aviso específico: "Não basta fazer um malabarismo ou um carrinho."

Tendo em conta que Jorge Jesus está neste momento ainda em casa a recuperar de covid-19 , a reunião acabou por não contar com nenhum elemento da equipa técnica, cingindo-se assim, além de Vieira, Rui Costa e Luisão, aos capitães, que, até ontem, e de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, ainda não tinham transmitido a mensagem a todo o plantel.

Após ter também ele estado com covid-19, Luís Filipe Vieira, já recuperado, decidiu marcar presença em Alvalade, à última hora, tendo ficado bastante desagradado e irritado com a forma como a equipa foi batida. O líder máximo das águias esperava muito mais dos jogadores, atendendo até à classificação e à diferença pontual para o Sporting, que se agudizou com o desaire por 1-0.