Luís Filipe Vieira é um dos infetados com covid-19 no Benfica

Presidente do clube da Luz, de 71 anos, e está assintomático, segundo revelou o clube.

O presidente do Benfica é um dos elementos da estrutura encarnada infetados com covid-19. "O Sport Lisboa e Benfica confirma que o Presidente Luís Filipe Vieira está infetado com covid-19 e assintomático", informa o clube da Luz.

Vieira, de 71 anos, liderou, recorde-se, a comitiva que na passada sexta-feira esteve no Porto para o clássico com os dragões, que terminou empatado a um golo.

O Benfica detetou 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica e staff no decurso dos testes de despistagem realizados desde sábado, tendo encontro marcado com o Braga na quarta-feira, nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria.

No calendário do Benfica para os próximos 14 dias surgem os jogos em casa com Nacional (15.ª jornada da I Liga) e Belenenses SAD, dos quartos de final da Taça de Portugal, além da visita ao Sporting (16.ª jornada), podendo ainda marcar presença na final da Taça da Liga no sábado, frente ao vencedor do jogo entre Sporting e FC Porto.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) remeteu, por seu lado, a decisão sobre o isolamento da equipa de futebol do Benfica para a autoridade de saúde regional. "A autoridade de saúde territorialmente competente, avaliadas as circunstâncias e o risco, decide sobre os jogadores que ficam em isolamento, por motivo de doença, e os que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco. A decisão quanto ao restante plantel é da responsabilidade dos clubes desportivos", lê-se em comunicado.