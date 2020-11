Luís Filipe Vieira destaca carácter de Vítor Oliveira

Presidente do Benfica lamentou o falecimento do experiente técnico.

O Benfica, pela mão do seu presidente, associou-se à onda de reações sentidas pela morte do treinador Vítor Oliveira. Luís Filipe Vieira, em nome do clube encarnado e em seu pessoal, manifestou "o mais profundo pesar e tristeza pelo trágico e inesperado falecimento de Vítor Oliveira".

"Ficará para sempre na nossa memória o excelente profissionalismo de um dos treinadores que mais se distinguiram nos últimos anos no futebol português, a integridade do seu carácter, o amigo e o benfiquista da parte de todos os que tiveram o privilégio de o conhecer", acrescentou ainda Luís Filipe Vieira na nota divulgada através do site do Benfica.

"A toda a sua família e amigos apresentamos as mais sentidas condolências e profunda solidariedade neste momento tão difícil. Vítor Oliveira ficará para sempre na história do futebol português!", rematou o líder benfiquista.