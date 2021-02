Vieira critica falta de apoio do Estado:"Se não tiver que haver futebol, não vai haver"

No âmbito da comemoração do 117.º aniversário do Benfica, Luís Filipe Vieira deu uma entrevista onde falou sobre o atual momento que atravessa o clube.

Luís Filipe Vieira fez críticas ao Estado depois de se saber que o desporto não entra nas contas do Plano de Recuperação e Resiliência. O presidente do Benfica fala em "desrespeito" e deixou também farpas ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

"Hoje em dia os clubes entregam ao Estado português milhões de euros em impostos. É uma vergonha o futebol não ser contemplado pelo Estado. É impensável o Estado não pensar no futebol. O Secretário de Estado só existe parta as finais europeias? A Seleção foi campeã da Europa com os jogadores dos clubes. Aí todos apareceram na fotografia. Somos dos principais pagadores de impostos. Se não formos respeitados, alguma coisa temos de fazer. Se não tiver que haver futebol, não vai haver. É uma super falta de respeito", disse em entrevista à BTV.

O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.