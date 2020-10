Luís Filipe Veira responde: "Parece que tenho sido muito mal interpretado"

Luís Filipe Vieira, candidato e atual presidente do Benfica

Luís Filipe Vieira esteve esta terça-feira numa ação de campanha na Casa do Benfica de Santarém

Organização: "Em relação às eleições não há muito a adiantar, todos sabem o que temos feito. Hoje o Benfica é organizado, profissionalizado e está preparado. Temos a covid-19, é verdade, que nos cria grandes dificuldades, mas também seremos os que mais bem preparados estarão quando for para recuperar."

Futuro risonho: "Tínhamos troféus debaixo de uma bancada, alguns desapareceram, outros foram leiloados, outros tivemos de andar à procura, mas hoje temos um museu completo e um dos melhores do mundo em futebol. O Benfica está preparado para avançar sem medo do futuro, o futuro do Benfica é risonho."

Apelo à união: "Sei que nesta altura das eleições cada um faz a sua visita e campanha mas não contem connosco para campanhas de criticar por criticar. Não vamos fazer críticas a ninguém, vamos mostrar o que já fizemos e estamos disponíveis para responder ao que nos perguntarem. O fundamental para nós é a união do Benfica e, nestes 17 anos, o meu timbre foi ter a família benfiquista unida."

" Parece que era eu que estava a dizer que, quando sair, vem fulano tal, não é nada disso, são os sócios quem decidirão o líder de sua livre vontade. Bem ou mal, teremos de aceitar essa decisão"



Três ou quatro: "Temos três ou quatro candidatos, parece que alguns já se juntaram, mas após as eleições só há um Benfica e tem de estar unido. Quem ganhar, ganhou, são os benfiquistas que votaram e não há mais nada a dizer. Quem ganhar terá de liderar o Benfica com todos unidos pois só assim venceremos as barreiras."

A monarquia: "Parece que tenho sido muito mal interpretado, que as pessoas pensam que isto é uma monarquia. Não é monarquia nenhuma. Volto a repetir o que disse. Este é um projeto de futuro, que tem de ter continuidade e o que disse é que o Benfica tem hoje na sua casa gente para dar continuidade a esse projeto. Mas, quem vai decidir serão sempre os sócios do Benfica. Nunca poderão dizer que sou eu quem anda a fazer campanha para quem quer que seja. Quando chegar à altura saberão que uma ou duas pessoas poderão estar à altura de dar continuidade a este projeto. Depois, as pessoas vão votar e escolher. Parece que era eu que estava a dizer que, quando sair, vem fulano tal, não é nada disso, são os sócios quem decidirão o líder de sua livre vontade. Bem ou mal, teremos de aceitar essa decisão."

Coisas novas: "O que posso assumir como compromisso é que terei sempre a mesma disponibilidade, determinação e vontade de fazer coisas novas. Tenho capacidade, com a minha equipa, de fazer coisas novas e inovar noutras. A vertente desportiva vai ser a principal, temos fome de ganhar, queremos ganhar no futebol e nas modalidades. Se já tivemos boas décadas, queremos mais e começar já a ganhar."